Ärzte Zeitung online, 17.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Impflücken

Masern häufen sich in einigen Regionen

BERLIN. In Berlin und anderen Städten Deutschlands wächst die Angst vor Masernausbrüchen. Bundesweit hat das RKI bis Ende Januar (bis 4. KW) bereits 43 Masernfälle registriert. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 6 Fälle. Allein in Berlin gab es bis zur 4. KW 11 Fälle, berichtet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo). In Leipzig wurden nach Presseberichten bis Mitte Februar 30 Erkrankungen gezählt. Und in Frankfurt-Höchst wurden nach 13 Fällen an einer Schule ungeimpfte Personen vom Unterricht ausgeschlossen. (eis)