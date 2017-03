Ärzte Zeitung online, 01.03.2017 1

Regionale Ausbrüche von Masern

Impfschutz prüfen!

DÜSSELDORF. Masern treten in Deutschland weiter regional gehäuft auf, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. So wurden 2017 in Leipzig 36 Erkrankungen bestätigt, in Berlin gab es 21 Fälle, in Duisburg 29 und in Hessen 27.

Bundesweit wurden bis Ende Februar 71 Erkrankungen an das Robert Koch-Institut gemeldet, im ganzen Jahr 2016 waren es 323. Das CRM appelliert an Ärzte, den Impfschutz von Kindern und Erwachsenen zu prüfen. (eis)