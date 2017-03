Ärzte Zeitung online, 14.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Infektionen

Ende der Masernausbrüche ist noch nicht in Sicht

NEU-ISENBURG. Die Masernausbrüche im Rhein-Main-Gebiet, Leipzig und Duisburg sind noch nicht unter Kontrolle, meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". In Hessen (Rhein-Main-Gebiet und Wetzlar) wurden seit Jahresbeginn 63 Fälle registriert, in Duisburg 77 und in Leipzig 54. In Hessen werden nicht-geimpfte Schüler und Lehrer konsequent von betroffenen Schulen ausgeschlossen. Bundesweit wurden bis Mitte März 203 Masernfälle gemeldet, 2016 waren es im ganzen Jahr 326 Fälle. (eis)