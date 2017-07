Ärzte Zeitung online, 05.07.2017 1

Italien: Leukämiekranker Junge an Masern gestorben

DÜSSELDORF. Auch in Italien ist weiterhin das Risiko für Masern erhöht, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Seit Anfang des Jahres wurden dort landesweit 3075 Infektionen gemeldet. Im Juni ist in Monza (N) ein sechsjähriger, leukämiekranker Junge an den Folgen der Infektion gestorben.

Am stärksten betroffen sind die Regionen Piemont, Lazio, Lombardei, Toskana, Abruzzen, Venetien und Sizilien. Bisher sind überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene erkrankt. Mitte Mai hat die Regierung die Einführung einer Impfpflicht für Kinder beschlossen. Reisende nach Italien sollten ihren Impfschutz überprüfen und fehlende Impfungen nachholen. (eis)

Leserkommentare [1] [05.07.2017, 10:52:42] Thomas Georg Schätzler Die Euronews-Originalmeldung dazu lautet:

http://de.euronews.com/2017/06/23/italien-fuehrt-impfpflicht-wieder-ein



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund "In einem italienischen Krankenhaus starb ein sechsjähriger, leukämiekranker Junge an Komplikationen durch eine zusätzliche Maserninfektion. Weder er noch seine Geschwister waren geimpft– seine Eltern sind Impfgegner. Italien hat im Mai die Impfpflicht für zwölf Krankheiten wieder eingeführt, darunter Masern, Tetanus, Kinderlähmung, Mumps, Keuchhusten und Windpocken. Wird die Impfpflicht ignoriert, drohen Strafen."http://de.euronews.com/2017/06/23/italien-fuehrt-impfpflicht-wieder-einMf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund zum Beitrag »