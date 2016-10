Ärzte Zeitung, 21.10.2016 1

Ab sofort

Studienhighlights vom ASCO online abrufbar

HOLZKIRCHEN. Ab sofort ist online eine Diskussionsrunde zu den aktuellen Entwicklungen der Studienhighlights vom ASCO Annual Meeting als Video verfügbar. Unter dem Namen "ASCO DIRECT™ On Demand Follow-up" diskutierten vier Referenten mit jeweils zwei Fachärzten über den aktuellen Stand der Daten, teilt das UnternehmenHexal mit. Die Studien wurden in Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge und klinische Praxis in Deutschland analysiert. Das ASCO DIRECT™ On Demand Follow-up ist eine Erweiterung des etablierten Online-Services ASCO DIRECT ™On Demand. (eb)

Der Videobeitrag steht kostenlos zur Verfügung auf www.asco-direct.de