Auszeichnung

Kyoto-Preis geht an Krebsforscher

KYOTO / NEUSS. Der japanische Mediziner Dr. Tasuku Honjo hat den Kyoto-Preis für die Erforschung effektiver Krebsimmuntherapien erhalten. Das teilt das Unternehmen Kyocera mit. Honjo habe einen Mechanismus zur funktionellen Diversifikation von Antikörpern und immunregulatorischen Molekülen entdeckt.

Der hochdotierte Kyoto-Preis würdigt das Lebenswerk von Persönlichkeiten, die sich in Wissenschaft und Kultur verdient machen. Das Preisgeld beträgt 50 Millionen Yen (rund 430.000 Euro). Der Preis wurde 1984 von Kazuo Inamori, dem Gründer des Technologie-Konzerns Kyocera ins Leben gerufen und wird jährlich von der ebenfalls von ihm gegründeten Inamori-Stiftung in den Kategorien "Advanced Technology", "Basic Sciences" und "Arts and Philosophy" vergeben. (eb)