Studie

Impfung gegen Lungenkrebs

HAVANNA. In einer ersten Phase-III-Studie verbesserte der Impfstoff CIMAvax-EGF die Prognose von Patienten mit fortgeschrittenem nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) [Saavedra D, Crombet T. Front Immunol. 2017;8:269]. An der kubanischen Studie waren 405 Patienten mit NSCLC in den Stadien IIIb/IV nach platinbasierter Chemotherapie beteiligt. Sie hatten randomisiert im Verhältnis 2:1 entweder eine Impfung plus Best Supportive Care (BSC) oder BSC allein erhalten. Die mediane Gesamtüberlebenszeit (MST) war unter CIMAvax länger als unter BSC ( 10,8 vs. 8,9 Monate). Bei Patienten, die mindestens vier Impfdosen erhalten hatten, erhöhte sich die MST auf 12,4 Monate (Kontrollgruppe: 9,4 Monate). Der Impfstoff CIMAvax-EGF besteht aus humanem "epidermal growth factor" (EGF), gekoppelt an das Protein P64 des Bakteriums Neisseria meningitidis, und inkomplettem Freund-Adjuvans. Die Impfung soll die Bildung von Antikörpern gegen den Wachstumsfaktor induzieren und dadurch einen EGF-Entzug bewirken. (bs)