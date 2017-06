Ärzte Zeitung online, 02.06.2017 1

Onkologie

Online-Service liefert News vom ASCO 2017

HOLZKIRCHEN. Bereits zum achten Mal in Folge berichtet der Online-Infoservice ASCO DIRECT™ On Demand vom American Society of Clinical Oncology® (ASCO®) Annual Meeting in Chicago. Der Kongress findet vom 2. bis 6. Juni statt.

Ab dem 4. Juni werden deutsche Onkologen auf www.asco-direct.de relevante Studienergebnisse zu diversen Tumorentitäten präsentieren. Von Beginn an wird das Projekt von Hexal als Premiumsponsor und Initiator unterstützt. Der Infoservice sei von der ASCO lizenziert, teilt das Unternehmen in Holzkirchen mit. (eb)

Der Zugang zur Online-Plattform erfolgt über einen DocCheck-Account. Auf Wunsch informiert ein Newsfeed interessierte Onkologen per SMS oder E-Mail über tagesaktuelle Themen. Die Anmeldung ist über die Internetseite www.asco-direct.de möglich.