Riemser

Vancomycin auch à 125 mg

Vancomycin Enterocaps® (Wirkstoff: Vancomycinhydrochlorid) von Riemser steht nun auch in einer Wirkstärke von 125 mg pro Kapsel zur Verfügung. Die Substanz ist zur Behandlung der Clostridium-difficileassoziierten Diarrhoe zugelassen. Der Kapselkern der neuen Wirkstärke besteht ebenfalls aus einer Polyethylenglykol-Matrix (Macrogol 6000), in die der Wirkstoff Vancomycin eingebunden ist, so das Unternehmen. Die Macrogol-Matrix führt zu einer verzögerten Freisetzung des Wirkstoffs im Vergleich zur Trinklösung, was eine stabile Konzentration des Wirkstoffs am Wirkort begünstigt. Zudem schützt das Polymer das stark hygroskopische Vancomycin-HCl vor Feuchtigkeitsaufnahme und Degradation während der Lagerung.