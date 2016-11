Ärzte Zeitung, 10.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Berlin

4. Kongress zu Meditation & Wissenschaft

BERLIN. Am 25. und 26. November findet in Berlin der 4. Kongress Meditation & Wissenschaft statt. Die Mediation hält immer mehr Einzug in die Medizin und die Arbeitswelt.

Der Kongress beleuchtet das Thema Bewusstseinsentwicklung in der Arbeitswelt und setzt sich mit aktuellen Studien zur Wirkung von Achtsamkeit in der Medizin, der Therapie und der Selbstentwicklung auseinander, berichtet die Hochschule Coburg in einer Mitteilung zum Kongress.

Ein Programmpunkt beim Kongress lautet: Achtsamkeit, Ethik und Therapie – Neue Studien zur Behandlung von Depressionen, Mitgefühl in der Traumatherapie. (eb)

Weitere Informationen unter: www.meditation-wissenschaft.org