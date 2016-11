Ärzte Zeitung online, 23.11.2016 1

Neuro Update

Fortbildung auf hohem Niveau

Innerhalb von nur zwei Kongresstagen auf den aktuellen Stand der Neurologie: Das Neuro Update macht's möglich.

WIESBADEN. Auch das 9. Neurologie-Update-Seminar bietet den Teilnehmern einen spannenden Rundumblick über alles Neue des zurückliegenden Forschungsjahres. Außer bewährten Themen wie Epilepsie, Demenzen und Schlaganfall erwartet die Teilnehmer 2017 das Hot Topic "Autoimmunenzephalitiden" sowie neues zum Thema "Neuroinfektiologie". Übrigens: Aufgrund zweier ausgebuchter Veranstaltungen in diesem Jahr findet das Neuro Update 2017 in Berlin in einer neuen, größeren Location - nämlich im Langenbeck-Virchow-Haus statt. (eb)

Das Neuro Update 2017 findet statt in Mainz am 3. und 4. März und in Berlin am 10. und 11. März. Anmeldung und weitere Informationen unter www.neuro-update.com