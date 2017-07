Ärzte Zeitung online, 14.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Forschung für Kinder

Hirntumoren im Fokus

HEIDELBERG. Kinder mit niedriggradigen Hirntumoren haben meist lange Leidensgeschichten. Eine internationale Initiative, die vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und dem "Hopp-Kindertumorzentrum am NCT Heidelberg" (KiTZ) aus koordiniert wird, soll das nun ändern.

Forschergruppen aus Heidelberg und London wollen die Biologie niedriggradiger kindlicher Hirntumoren besser ergründen und neue Behandlungsansätze daraus ableiten, teilt das DKFZ mit. Die britische "Brain Tumour Charity" fördert das Ende Juni gestartete Projekt mit 5,7 Millionen Euro. Niedriggradige Hirntumoren stellen die größte Gruppe der Tumoren des ZNS dar – allein in Deutschland erkranken pro Jahr über 250 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren daran, berichtet das DKFZ. Kinder mit niedriggradigem Hirntumor hätten meist sehr gute Überlebenschancen. Die Therapie sei aber oft langwierig und beschwerlich. Hinzukommt, dass der Tumor wegen seiner ungünstigen Lage oft nicht vollständig beseitigt werden kann. Dann besteht die Gefahr, dass er nach einiger Zeit wieder wächst.

Obwohl die Erkrankung und deren Folgen die Betroffenen oft ein Leben lang begleiten, flossen in der Vergangenheit nur wenig Fördermittel in die Erforschung niedriggradiger Hirntumoren, so das DKFZ in seiner Mitteilung. Am neu gegründeten Everest Centre wollen Wissenschaftler des KITZ in Heidelberg mit Forschern des UCL Great Ormond Street Institute of Child Health und des Blizard Institute der Queen Mary Universität in London den biologischen Grundlagen der komplexen Krankheit auf den Grund gehen und daraus neue, zielgerichtete und schonendere Behandlungsansätze ableiten.

"Mit der Initiative "Everest Centre" können wir niedriggradige Hirntumoren, die bei Kindern relativ häufig auftreten, nun viel besser erforschen", wird David Jones, der als Wissenschaftler an DKFZ und KiTZ in Heidelberg arbeitet und das Netzwerk von dort aus leitet, zitiert. "Damit können wir dieser Tumorart erstmals die Aufmerksamkeit schenken, die notwendig ist, um betroffenen Kindern irgendwann effektivere und schonendere Therapien anbieten zu können."

Seinen Namen bekam das Everest Centre übrigens durch eine aufsehenerregende Aktion, mit der der Vater eines betroffenen Kindes auf die strapaziöse Krankheitsgeschichte seines Sohnes aufmerksam machte, wie das DKFZ mitteilt. In einer Gruppe von insgesamt 14 Skifahrern lief er vier Tage alpine Pisten hinauf, bis die Gruppe eine Strecke zurückgelegt hatte, die der Höhe des Mount Everest entsprach. Dabei konnte er rund drei Millionen Pfund für die "Brain Tumour Charity" sammeln.(eb)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Telematikinfrastruktur Rückständig oder bodenständig Ärzte faxen am liebsten Ob bei der Kommunikation mit Kollegen, Kassen oder Kliniken: Die meisten Arztbriefe laufen nach wie vor übers Fax. Dabei könnte moderne IT eine sicherere Alternative bieten. Ob bei der Kommunikation mit Kollegen, Kassen oder Kliniken: Die meisten Arztbriefe laufen nach wie vor übers Fax. Dabei könnte moderne IT eine sicherere Alternative bieten. mehr »

AIDS / HIV HIV-Therapie Ärzte können aus dem Vollen schöpfen Mehr als 25 antiretrovirale Wirkstoffe und mehrere Fixkombinationen sorgen für den Erfolg der modernen Behandlung von HIV-positiven Menschen. Deren Lebenserwartung hat sich drastisch erhöht. Mehr als 25 antiretrovirale Wirkstoffe und mehrere Fixkombinationen sorgen für den Erfolg der modernen Behandlung von HIV-positiven Menschen. Deren Lebenserwartung hat sich drastisch erhöht. mehr »