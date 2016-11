Ärzte Zeitung, 29.11.2016 1

Kampagne

Menschen mit Demenz nicht abstempeln

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen wirbt eine neue Kampagne für Offenheit und Toleranz im Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Die Kernbotschaft: Die Betroffenen sollen nicht als defizitär abgestempelt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

Mit Plakaten, Wartezimmer-Postkarten und Flashmobs soll das Thema den Weg in den öffentlichen Raum finden. (eb)