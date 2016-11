Ärzte Zeitung, 22.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Statistik

Weniger "Komasäufer" in Rheinland-Pfalz

BAD EMS. Im Jahr 2015 mussten weniger Menschen in Rheinland-Pfalz wegen eines akuten Alkoholrausches stationär im Krankenhaus behandelt werden als noch im Jahr zuvor. Insgesamt waren es laut Angaben des Statistischen Landesamtes 6589 Rheinland-Pfälzer (minus 7,5 Prozent). Fast 70 Prozent der Behandelten waren männlich (4575 Patienten). Bedenklich: Gut ein Fünftel der stationär behandelten Alkoholpatienten waren Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren (1375 Fälle, 21 Prozent), der Großteil von ihnen war zwischen 15 und 19 Jahre alt (1233 Fälle). Die Behandlungsquote in der Altersgruppe liegt damit bei 5,7 Fällen pro 1000 Gleichaltriger – mit großen regionalen Unterschieden: In Pirmasens waren es 15,7 Fälle; in Trier nur 3,4. (aze)