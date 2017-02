Ärzte Zeitung online, 22.02.2017 1

Fortbildung

Einladung zum 9. Ortho Trauma Update

Am 24. und 25. März geht das Ortho Trauma Update bereits in die 9. Runde. Veranstaltungsort ist das Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin.

WIESBADEN. Innerhalb von zwei Fortbildungstagen werden alle wichtigen Themenbereiche der Orthopädie und Unfallchirurgie von einem Expertenteam kompakt und praxisnah vorgestellt und diskutiert. Ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch mit den Experten und Kollegen bieten die Speakers‘ Corners in den Pausen.

Neu ins Programm aufgenommen wurden dieses Jahr die Hot Topics "Sportorthopädie rund ums Knie" und "Patient Blood Management". Ergänzend zu den Vorträgen erhalten die Teilnehmer vor Ort die Seminarunterlagen mit allen Präsentationen in gedruckter Form, die im Nachgang zusätzlich als eCharts zum Download bereitgestellt werden.

Das Ortho Trauma Update steht unter der Schirmherrschaft der DGOU, Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, sowie der DGSP, Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ortho-trauma-update.com