Sammeln Sie CME-Punkte - 30 Tage kostenlos mit e.Med

Modul: Reaktive Arthritis: Pathogenese – Diagnose – Therapie

Ärzte Zeitung online, 20.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Sicher fahren im Alter

Studienteilnehmer gesucht

DORTMUND. Wie sich die Fahrkompetenz mit dem Alter entwickelt, wollen Forscher mit einer fünfjährigen Längsschnittstudie analysieren, so das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Rund 400 Personen im Alter von 67 bis 76 Jahren sollen untersucht werden. In Abständen von etwa einem Jahr werden verkehrsrelevante Merkmale mithilfe von Fragebögen, Sehtests und kognitiven Leistungstests gemessen. Zudem sollen die Teilnehmer im Fahrsimulator ein Auto steuern. Während der Fahrt wird die Hirnaktivität mittels Elektroenzephalografie (EEG) aufgezeichnet. Für die Studie werden Personen gesucht, die zwischen 1941 und 1950 geboren sind und regelmäßig Auto fahren. (eb)

Weitere Informationen unter www.ifado.de/sicherfahren