Online-Service

News vom US-Kongress

HOLZKIRCHEN. Ab sofort präsentiert der wissenschaftliche Onlineservice NEPHRO TODAY neben Kongressberichten zur Jahrestagung der American Society of Nephrology (ASN) auch ausgewählte Studienhighlights. Diesen Service bietet das UnternehmenHexal exklusiv in Deutschland seit 2010 an.

Ein Expertenteam analysierte 155 Abstracts aus dem ASN-Programm unter Berücksichtigung wichtiger Aspekte für die klinische Praxis in Deutschland. Darüber hinaus wählten die Referenten aus acht nephrologischen Fachgebieten ihr persönliches ASN-Highlight aus, heißt es in einer Mitteilung zum Online-Angebot.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch dieses Jahr auf den High-Impact Clinical Trails, die die Experten gemeinsam in einer Talkrunde vor der Kamera diskutierten.

NEPHRO TODAY kooperiert mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie(DGfN), dem Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. sowie dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. (KfH). (eb)

Die Video-Beiträge und Vortragsfolien sind online aufwww.nephro-today.de abrufbar. Der Zugang erfolgt durch einen DocCheck-Account.