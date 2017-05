Ärzte Zeitung online, 02.05.2017 1

Schilddrüsenhormone

Thyroxin beeinflusst das Farbensehen

Von den Schilddrüsenhormonen T4 und T3 hängt ab, wie wir Farben wahrnehmen.

ESSEN. Die Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Triiodothyronin (T3) regulieren ja den Stoffwechsel und wirken bei der Entwicklung des Körpers sowie des Nervensystems mit. Überraschenderweise hängt von ihnen aber auch ab, wie wir Farben erkennen.

Denn ist die Netzhaut mit diesen Hormonen unterversorgt, nimmt man Farben schlechter wahr oder kann sie gar nicht sehen, wie Wissenschaftler um Yoshiyuki Henning von der Universität Duisburg-Essen (UDE) herausgefunden haben (Front Cell Neurosci 2016; 10:205). Die Forscher untersuchten in ihrer Studie einen der bekanntesten und effizientesten Schilddrüsenhormontransporter in der Netzhaut von Mäusen, den Transporter MCT8.

Schilddrüsentransporter sind wichtig, denn nur so gelangen die Hormone in die Zielzellen. MCT8 wurde besonders stark in den ersten Lebenswochen nachgewiesen, bei erwachsenen Tieren nur noch in geringen Mengen. Daher vermuten die Wissenschaftler, dass MCT8 eine besondere Rolle in der finalen Reifungsphase der Netzhaut spielt. Das mache auch das Allan-Herndon-Dudley-Syndrom deutlich, weist die UDE in einer Mitteilung hin. Das Allan-Herndon-Dudley-Syndrom wird durch einen Defekt des MCT8-Gens verursacht, der mit erheblichen geistigen und motorischen Beeinträchtigungen einhergeht.

Weitere Untersuchungen seien geplant, um herauszufinden, wie sich die Sehfähigkeit ändert, wenn der Transporter fehle, so die UDE. "Wir wollen besser verstehen, wie die Netzhaut sich entwickelt (..), um Zusammenhängen zwischen einer gestörten Versorgung mit Schilddrüsenhormonen und verschiedenen Sehstörungen nachzugehen", wird Studienautor Henning in der Mitteilung der UDE zitiert. (eb)