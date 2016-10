Ärzte Zeitung, 20.10.2016 1

"5000 Euro-Kleid"

Kaufsucht führt auch Ärzte in die Armut

HANNOVER. Krankheit macht arm. Das belegt die Verhaltenstherapeutin Professor Astrid Müller von der MH Hannover mit Blick auf Patienten, die unter Kaufsucht leiden. Die Süchtigen kaufen vor allem im Internet und horten die Einkäufe oft ungeöffnet.

"Unter meinen Patienten sind auch Ärzte und Richterinnen", so Müller bei einer Fachtagung in Hannover. "Sie kaufen das 5000-Euro Kleid, ziehen es einmal an und kaufen ein neues." (eb)

