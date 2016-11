Ärzte Zeitung online, 01.12.2016 1

Adventskalender

Skandinavien: Filme statt Schokolade

OSLO. Auch in Dänemark, Schweden und Norwegen gibt es im Dezember Adventskalender mit Schokolade, die einem die Wartezeit bis zum Heiligen Abend versüßen. Typisch skandinavisch aber ist der Adventskalender im Fernsehen.

Jeden Abend zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender im Kinderprogramm eine Serie in 24 Teilen, in der es in irgendeiner Form um das Thema Weihnachten geht. Adventskalender zu gucken ist in vielen Familien eine Dezember-Tradition.

Natürlich sind die Serienteile stets am nächsten Morgen Gesprächsstoff in Schule und Kindergarten. (dpa)

