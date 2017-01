Ärzte Zeitung online, 26.01.2017 1

Ayurveda im Fokus

Ernährungstherapie, Prävention und Psychosomatik sind tragende Säulen des Ayurveda. In der zertifizierten Ärzte-Weiterbildung "Ayurveda als komplementäre Medizin" an der Europäischen Akademie für Ayurveda lernen Ärzte praxisnah die Techniken der ältesten Heilkunde.

Außerdem erfahren sie, wie Ayurveda in die heutige moderne Praxis integriert werden kann. Zum Dozententeam gehören zum Beispiel Ayurveda-Professoren führender indischer Universitäten.

Im Anschluss an die Weiterbildung kann ein zweijähriges Aufbaustudium besucht werden, welches mit dem Erwerb des "Master of Science in Ayurveda Medizin" abschließt.

www.ayurveda-akademie.org