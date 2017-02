Ärzte Zeitung online, 27.02.2017 1

"White Helmets"

Syrische Rettungshelfer begeistert über Oscar

Einsatzkräfte bei der Oscar-Verleihung? Eine Kurz-Doku hat das möglich gemacht: Die "Weißhelme", die für gewöhnlich Opfer aus Trümmern bergen, stehen nun im Rampenlicht.

ISTANBUL. Die syrische Rettungsorganisation Weißhelme hat mit Freude auf den Oscar für einen Film über ihre Arbeit im Bürgerkrieg reagiert. "The White Helmets" von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara ist in diesem Jahr die beste Kurz-Dokumentation. "Wir sind glücklich, dass unsere Opfer gezeigt werden und das Leiden unseres Volkes viele Menschen erreicht hat", sagte der Weißhelme-Sprecher Abdel Rahman Hassan am Montag.

Weißhelme-Kameramann Khaled Khatib, der für einen Großteil der Aufnahmen der Dokumentation verantwortlich war, dankte über Twitter und schrieb: "Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein, das einen tollen Film gemacht hat."

Die Dokumentation erzählt von den freiwilligen Helfern der Weißhelme, die nach Bombenangriffen Opfer aus den Trümmern retten. Die Organisation ist nur in Gebieten der Opposition tätig. Sie hatte im vergangenen Jahr den Alternativen Nobelpreis gewonnen. Mehrere Hollywood-Stars und andere Prominente unterstützten auch einen Aufruf, den Weißhelmen den Friedensnobelpreis zu verleihen. (dpa)