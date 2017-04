Ärzte Zeitung online, 28.04.2017 1

Liberia

Elf Menschen sterben an ungeklärter Krankheit

MONROVIA. Elf Menschen sind im westafrikanischen Liberia in den vergangenen Tagen an einer noch ungeklärten Krankheit gestorben. Mindestens neun weitere seien erkrankt, sagte ein Beamter des Gesundheitsministeriums. Erste Tests widerlegten die Befürchtung, dass es sich um Ebola handeln könnte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab Fieber, Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen als Symptome an, die meisten Patienten seien unter 21 Jahre alt. Regierungsangaben zufolge wurden Blutproben zur Untersuchung an die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC geschickt. WHO-Experten untersuchen nun, ob es einen Zusammenhang mit Nahrungsmitteln oder Getränken, bestimmten Chemikalien oder Bakterien geben könnte. (dpa)