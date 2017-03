Aufarbeitung auch im Westen gefordert

Dabei haben vor allem Ärzte eine unrühmliche Rolle gespielt, weil sie als Vertrauensperson und verkappte "Zauberdoktoren" an den Erfolgen der Athleten als "Versuchskaninchen" teil haben wollten! So haben sie wie der Herr "Professor" Klümper -ein Spritzendoktor- experimentell den Leistungsportlern nicht nur notwendige Therapeutika verabreicht, sondern pharmakologisch unberechenbare "Klümper-Cocktails".

Somit kann Frau Geipel eigentlich nur noch davor warnen, sich irgendwelchen fragwürdigen Behandlungen und Versprechen von zwielichtigen Sportärzten, Behandlern und Betreuern unkritisch hinzugeben.

Was die "Aufarbeitung" der Doping-Opfer anbelangt, sollten die tatsächlich Geschädigten schlüssig die skrupellosen Täter -sofern noch überlebend- in Sammelklagen vor Gericht bringen. Das ist schließlich mit den höchsten SED- Führern auch geschehen!

Dr. med. vet. Horst Grünwoldt, Rostock Das Doping-Opfer Gesicht der Frau Geipel müßte doch längst begriffen haben, dass sowohl der Osten, wie auch der Westen in den 70/80er Jahren im Kampf um sportliches Prestige bedenkenlos alles daran gesetzt hat, die Siegertítel und Medaillien zu erobern!Dabei haben vor allem Ärzte eine unrühmliche Rolle gespielt, weil sie als Vertrauensperson und verkappte "Zauberdoktoren" an den Erfolgen der Athleten als "Versuchskaninchen" teil haben wollten! So haben sie wie der Herr "Professor" Klümper -ein Spritzendoktor- experimentell den Leistungsportlern nicht nur notwendige Therapeutika verabreicht, sondern pharmakologisch unberechenbare "Klümper-Cocktails".Somit kann Frau Geipel eigentlich nur noch davor warnen, sich irgendwelchen fragwürdigen Behandlungen und Versprechen von zwielichtigen Sportärzten, Behandlern und Betreuern unkritisch hinzugeben.Was die "Aufarbeitung" der Doping-Opfer anbelangt, sollten die tatsächlich Geschädigten schlüssig die skrupellosen Täter -sofern noch überlebend- in Sammelklagen vor Gericht bringen. Das ist schließlich mit den höchsten SED- Führern auch geschehen!Dr. med. vet. Horst Grünwoldt, Rostock zum Beitrag »