Bio-Lebensmittel

Gutes Gewissen treibt zum Kauf

Im Supermarkt mal schnell die Welt verbessern: Deutsche Verbraucher greifen nicht nur aus altruistischen Gründen zu Bio-Lebensmitteln.

So einfach kann man etwas für die Umwelt tun: Käufer wählen gerne Bio-Produkte, um ein gutes Gewissen zu bekommen. © Africa Studio / fotolia.com

GÖTTINGEN. Wer zu Bio-Produkten greift, fühlt sich gut. "Der Kauf trägt zum guten Gewissen bei", betont Professor Achim Spiller, Leiter des Lehrstuhls Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte der Universität Göttingen.

So seien auch die "erstaunlich kontinuierlichen Wachstumsraten" in der Branche zu erklären. Innerhalb von zehn Jahren hat sich in Deutschland der Umsatz mit Naturkost auf 8,6 Milliarden Euro verdoppelt.

Ausschlaggebend für den Kauf seien für den Verbraucher zwei Motive: Zum einen möchten sie einen Beitrag für den Tier- und Umweltschutz leisten. Zum anderen wollten sie etwas für ihre Gesundheit tun, so Spiller. (dpa)

Leserkommentare [1] [01.11.2016, 13:10:35] Elisabeth Grunwald Vermeide Bio außer bei Fleisch- und ggf. Milchprodukten auf Grund der Tierhaltung. Ansonsten glaube ich nicht, dass Bio auch nur die Bohne besser ist als konventionell erzeugte Lebensmittel. Ganz im Gegenteil. Bei Lebensmittelwarnungen oder Skandalen sind meist sogenannte Biolebensmittel betroffen. Wer an seine Gesundheit denkt, sollte alles wo Bio draufsteht, tunlichst vermeiden. Abgesehen davon, sind sie auch noch teurer. Gebe doch nicht für Betrug und Unsinn sowie Gesundheitsgefährdung noch zusätzlich Geld aus. Halte die meisten unserer konventionell erzeugten Lebensmittel für hochqualitativ. Auch die Informationen auf den Packungen sind absolut ausreichend. Nur lesen sollte man sie. zum Beitrag »