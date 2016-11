Ärzte Zeitung, 29.11.2016 1

Auszeichnung

vdek zeichnet sächsische Selbsthilfegruppen aus

DRESDEN. Das Leipziger Theaterprojekt "Hier werden Sie platziert" hat den mit 3000 Euro dotierten sächsischen Selbsthilfepreis der Ersatzkassen 2016 erhalten. An dem Projekt waren mehrere Selbsthilfegruppen für Depressive beteiligt, teilte der vdek Sachsen mit. Unter professioneller Anleitung konzipierten die Laienschauspieler gemeinsam ein Theaterstück und führten es auf.

Der mit 2000 Euro ausgestattete zweite Platz ging in diesem Jahr an die "Kaiserschnittmamas" aus Dresden. Die Gruppe hilft Müttern, eine ungeplante und ungewünschte Sectio zu bewältigen und leistet Aufklärung zum Thema. Der sächsische Selbsthilfepreis wurde in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben. (lup)