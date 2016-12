Ärzte Zeitung online, 19.12.2016 1

Uniklinikum Leipzig

Lernklinik wird doppelt so groß wie bisher

LEIPZIG. Gut ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten ist am Uniklinikum Leipzig (UKL) das Richtfest für die neue Mensa und die Lernklinik in der Liebigstraße 23/25 gefeiert worden. In dem ehemaligen "Speiseversorgungszentrum" soll nach dem Umbau auch eine Bibliothek untergebracht werden, wie das sächsische Immobilien- und Baumanagement mitteilte.

Der Freistaat investiert rund 23 Millionen Euro in das Projekt. Das Gebäude wurde seit Oktober 2015 bis auf die Tragkonstruktion rückgebaut. Die komplette Fassade, Anbauten und die Treppen wurden entfernt.

Die Lernklinik der Medizinischen Fakultät wird auf 650 Quadratmeter erweitert und damit fast doppelt so groß wie bisher. Sie erhält außerdem einen neuen simulierten Op-Saal. Mit einem Abschluss der Bauarbeiten wird im ersten Halbjahr 2018 gerechnet. (lup)