Die Zeche würden vor allem Ärzte zahlen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_VV_KrankenversPflicht_Beamte_Selbststaendige_Teilbericht-Beamte_final.pdf

ist eine klassische Milchmädchenrechnung mit Volksverdummungscharakter.



Dort werden unter "5. Zusammenfassung und Fazit" auf Seite 54 in z. T. kryptischen Ausführungen konfabuliert und formuliert:

"TABELLE 23 - Zusammenfassung der Simulationsergebnisse für die Einbeziehung von Beamten in die GKV

BASISVARIANTE | WECHSELTRÄGHEIT | LANGFRISTIGES KALKÜL | BEIHILFEFÄHIGER TARIF

Anteil Wechsler 88 % | 80 % |94 % | 88 %

Anzahl Wechsler 2,72 Mio. | 2,49 Mio. | 2,90 Mio. | 2,72 Mio."



Unter "Mrd. Euro p. a." werden im Einzelnen beziffert:

"GKV-Nettoeffekt 3,4 | 2,3 | 4,4 | 0,1

Nettoeffekt öffentliche Haushalte 3,2 | 3 | 3,2 | 2

Bund (inkl. Bahn, Post) 1,6

Länder 1,7

Nettoeffekt Beamtenhaushalte 0,6 | 0,5 | 0,5 | –0,5"



Quelle: IGES auf Basis von SOEP-Daten sowie Daten der Statistischen Landesämter, Landesfinanzministerien und Landesrechnungshöfe | Bertelmann Stiftung



Mit anderen Worten: Die Studie der Bertelsmann-Stiftung formuliert in der Öffentlichkeit ein fiktives Einsparpotenzial von 60 Milliarden Euro in der Privaten/Gesetzlichen Krankenversorgung durch Abschaffen der Beamten-Beihilfe, in dem sie in ihrer eigenen offiziellen Zusammenfassung einen Nettoeffekt von nur 0,5 bis 0,6 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Dieser würde allerdings bei herbeifantasierten Einsparungen von 60 Milliarden Euro erst in über 100 Haushaltsjahren eintreten.



Im Übrigen sind die Begrifflichkeiten "BASISVARIANTE | WECHSELTRÄGHEIT | LANGFRISTIGES KALKÜL | BEIHILFEFÄHIGER TARIF" in der empirischen Sozialforschung nicht definierte Schlagworte.



Fazit:

IGES-Gutachten, insbesondere, wenn sie von der Bertelsmann Stiftung veranlasst wurden, kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Denn sie gehen voreingenommen und tendenziös von einer gerade eben nicht vorhandenen Bürgerversicherung aus.



Man kann durchaus das duale System der Krankenversicherungen mit PKV und GKV (Private und Gesetzliche Krankenversicherung) kritisieren, aber dann müssen Argumente und logisch nachvollziehbare Kritikpunkte formuliert werden.



Bei Umwidmung von PKV- in GKV-Verträge nebst allen Folgen für die Leistungserbringer ist der Zugriff auf Altersrückstellungen der PKV eine verfassungsrechtlich verbotene entschädigungslose Enteignung, auch wenn der selbsternannte "Gesundheitsexperte der Stiftung" Dr. Stefan Etgeton dies lieber verschweigen möchte:



Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 14, bedeuten

"(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen."



Über diese Konsequenzen haben IGES und die Bertelsmann Stiftung nicht mal ansatzweise nachgedacht!

Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund



