Kasse schlägt Alarm

Immer mehr Jugendliche mit Magersucht in Brandenburg

POTSDAM. Einen "beunruhigenden Trend" bei Magersuchterkrankungen stellt die Barmer in Brandenburg fest. Zwischen 2011 und 2015 sei die Zahl der Barmer-Versicherten, bei denen Anorexie diagnostiziert wurde, um knapp 55 Prozent auf 308 Fälle gestiegen, teilte die Krankenkasse gestern in Potsdam mit. Besonders in der Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen gab es eine kräftige Zunahme. Bulimie-Diagnosen wurden 284 mal gestellt. Die Dunkelziffer liege vermutlich viel höher, sagte Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh. Auch in Sachsen stellte die Barmer vor zwei Jahren fest, dass sich die Zahl betroffener Teenager von 2009 bis 2014 fast verdoppelt habe Selbst im Alter 50 plus gab es eine Zunahme von 20 Prozent. (juk)