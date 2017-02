Ärzte Zeitung online, 24.02.2017 1

Bilanz für 2016

Sozialkassen schwimmen im Geld

WIESBADEN. Die Sozialkassen haben 2016 einen Überschuss von 8,2 Milliarden Euro erzielt. Im Jahr zuvor sind es 2,1 Milliarden Euro gewesen. Motor der Entwicklung waren die mit 4,6 Prozent kräftig steigenden Sozialbeiträge, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Insgesamt erzielte der Staat einen Finanzierungsüberschuss von 23,7 Milliarden Euro. Der Bund verzeichnete ein Plus von 7,7 Milliarden (2015: zehn Milliarden Euro). Für die Länder steht 2016 ein Überschuss von 4,7 Milliarden Euro in den Büchern, 100 Millionen Euro mehr als 2015. Bei den Gemeinden schrumpfte das Plus um 900 Millionen auf 3,1 Milliarden Euro. (fst)