Chronisch kranke Kinder

Programm der AOK unterstützt Geschwister

DRESDEN. Die AOK Plus will die Geschwister von chronisch kranken und behinderten Kindern besser unterstützen. Die Kasse hat dafür eine Rahmenvereinbarung mit dem Verein "Sonnenstrahl" aus Dresden geschlossen. Ab sofort werden damit zwei Präventionsprogramme in die Regelversorgung für AOK-Plus-Versicherte aufgenommen.

Es handelt sich den Angaben zufolge um einen Kurs mit dem Namen "Supporting Siblings" und den Geschwistertreff "Jetzt bin ich mal dran!". Im Mittelpunkt des Kurses stehen Stressbewältigung und Prävention; der Geschwistertreff beschäftigt sich vor allem mit der Förderung und Stärkung der Resilienz bei Geschwistern.

Der AOK Plus zufolge haben die Geschwisterkinder aufgrund ihrer besonderen Situation spezielle Belastungen zu tragen, die die psychische Gesundheit gefährden können. Die beiden Programme wurden vor der Aufnahme in die Regelversorgung zwei Jahre lang im Rahmen eines Modellprojekts erprobt und evaluiert. (lup)