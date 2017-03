Ärzte Zeitung online, 08.03.2017 1

Nationale Kohorte

Großstudie mit bisher 100.000 Teilnehmern

HEIDELBERG. Die Gesundheitsstudie Nationale Kohorte (NAKO) hat drei Jahre nach ihrem Start nach eigenen Angaben inzwischen 100.000 Studienteilnehmer rekrutiert. Angestrebt sind 200.000 Teilnehmer.

In der NAKO werden seit 2014 Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihren Lebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen genauer zu erforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung zu verbessern. Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden der NAKO, Professor Karl Heinz Jöckel, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie am Uniklinikum Essen, ist "die Akzeptanz in der Bevölkerung groß".

Bis 2018 soll die sogenannte Basisuntersuchung dauern, ab 2022 sind dann Folgeuntersuchungen geplant. Die 200.000 Teilnehmer durchlaufen eine etwa drei Stunden dauernde Basisuntersuchung, bei 40.000 von ihnen ist das Untersuchungsprogramm mit sechs Stunden umfangreicher. 30.000 Personen erhalten eine Magnetresonanztomografie (MRT). 28 Millionen Bioproben sollen im Verlauf der Studie gesammelt werden. (fst)