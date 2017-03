Ärzte Zeitung online, 24.03.2017 1

Für Gewaltopfer

Netzwerk nun im ganzen Land

HANNOVER. Das niedersächsische Netzwerk "ProBeweis" ist nun flächendeckend im Bundesland verbreitet. Es bietet Opfern häuslicher sexueller und körperlicher Gewalt die Möglichkeit, ihre Verletzungen unter ärztlicher Schweigepflicht gerichtsverwertbar dokumentieren zu lassen. Die Arbeit des Netzwerks setzt vor der Entscheidung für oder gegen eine Strafanzeige an. Das Netzwerk wird betrieben von der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Durch die Einbindung von Partnerkliniken ist das 2012 gegründete Netzwerk mit seinem Zentrum in Hannover inzwischen in 26 Städten des Landes und in 30 Untersuchungsstätten präsent. (cben)