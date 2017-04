Ärzte Zeitung online, 25.04.2017 1

Diabetiker-Fuß

AOK Bayern meldet 2800 Amputationen

MÜNCHEN. In Bayern leben ungefähr eine Million Menschen mit einem diagnostizierten Diabetes mellitus. Bei etwa drei bis sieben Prozent davon liegt laut Fachliteratur ein diabetischer Fuß vor. Das entspricht bis zu 70 000 Diabetikern, so die AOK Bayern in einer Mitteilung. 2015 war die Erkrankung bei über 2800 Versicherten der AOK Bayern so weit fortgeschritten, dass eine Amputation erfolgen musste. Diese reichte je nach Schwere der Schädigung von einem einzelnen Zeh über den gesamten Fuß bis in extremen Fällen hin zum Oberschenkel. Im Jahr 2015 nahmen mehr als 314.700 Versicherte am strukturierten Versorgungsprogramm Diabetes der AOK Bayern teil. Das sind über 60 Prozent aller Diabetiker der AOK. (eb)