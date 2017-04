Demenzprojekte gesucht

Ärztetag 2016

119. Deutscher Ärztetag von 24.-27.5.2016 in Hamburg

Neu: Seite für junge Ärzte

Mit "Chances" richtet sich die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) bei ihrer Jahrestagung am Wochenende an die jungen Mediziner. Was ein junger Hausarzt über seinen Beruf denkt, lesen Sie aktuell hier