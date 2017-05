Ärzte Zeitung online, 26.05.2017 1

Erneut mehr Mitarbeiter im Gesundheitswesen

BAD EMS. Im Jahr 2015 waren in Rheinland-Pfalz mit 256.000 Menschen erneut mehr Mitarbeiter im Gesundheitswesen beschäftigt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems entspricht dies einem Anstieg um 3800 Beschäftigte oder 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Deutschland: plus 2,1 Prozent). Die meisten neuen Arbeitsplätze entstanden demnach in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen (plus 1300). Der zweithöchste Anstieg erfolgte in ambulanten Einrichtungen wie Arztpraxen und Apotheken.

Die Zahl der Beschäftigten in Gesundheitseinrichtungen hat seit Beginn der Erhebung 2008 kontinuierlich zugenommen. Bis 2015 erhöhte sie sich insgesamt um 14,9 Prozent (Deutschland: plus 16,1 Prozent). 2015 lag der Anteil der weiblichen Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen bei 76 Prozent (identisch mit Deutschland-Trend), was einer Anzahl von 194.600 weiblichen Beschäftigten entspricht. Am höchsten waren die Frauenanteile in ambulanten (82 Prozent) und den stationären oder teilstationären Einrichtungen (80 Prozent). (aze)