Abschied vom Kanzler der Einheit

Helmut Kohl ist tot

Trauer um Kohl: Der ehemalige Kanzler Helmut Kohl ist laut Medienberichten tot. © dpa / Bildfunk

LUDWIGSHAFEN. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl ist laut Medienberichten am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Das berichtet die Bild-Zeitung auf ihrer Webseite.

Kohl wurde 87 Jahre alt. Er war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler. (ajo)