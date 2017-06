Ärzte Zeitung online, 30.06.2017 1

Kinderonkologie

Optimierte Strategie zur Therapie

BERLIN. Mit weltweitem Wissen aus Millionen von Datenbanken wird in einer Dreierpartnerschaft der Charité in Berlin, der Techniker Krankenkasse und der Molecular Health GmbH die Therapie in der Kinderonkologie weiter oiptimiert. Die genetische Charakterisierung der Tumoren im Vorfeld der Behandlung ermögliche es, Patientengruppen zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von gezielten Therapieansätzen profitieren, so Dr. Andrej Lissat, Pädiater und Onkologie an der Charité. Nach der Sequenzierung der Tumorprobe an der Charité übernimmt Molecular Health die Auswertung der Sequenzierungsdaten und gibt dem Arzt durch Nutzung der Cloud Applikation "Molecular Health Guide" die Möglichkeit, interaktiv einen Report mit Therapieoptionen zu erstellen. Das Projekt ist am Donnerstag beim Digital Leader Award 201 mit dem Sonderpreis Disruption ausgezeichnet worden. (HL)