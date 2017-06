Schutzgesetz tritt zum 1. Juli in Kraft

auch findet hierdurch keine bessere medizinische Versorgung statt.

zum Beitrag » Als Hausarzt, der seit 20 Jahren in mehrere Rotlichtviertel arbeite, kann ich nur sagen, dass das Gesetz den Namen total verfehlt hat. Es findet nämlich durch dieses Gesetz keinerlei Schutz der Prostituierten statt,auch findet hierdurch keine bessere medizinische Versorgung statt.Dann möchte ich mal wissen, was man einer Prostituierten, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist und die in ihrem Heimatland (Rumänien, Polen, Bulgarien) mit ihrem Liebeslohn eine ganze Familie und oder Clan ernähren muss, sagen will.Dieses Gesetz treibt sehr viele Prostituierten in den Straßenstrich, der eine Quelle für Infektionen und kriminelle Handlungen ist.Wenn man etwas für die Prostituierten tun will, dann soll man sie in die Kranken- und Rentenkasse bringen, das wäre was. Das Gesetz ist an Verlogenheit und Überflüssigkeit nicht zu überbieten, von Menschen gemacht die keinerlei Kenntnisse dieser Materie haben. Man will mit diesem Gesetz lediglich die Daten der Frauen (Prostituierten) erfassen. Was man dann mal mit diesen Daten macht und wer da mal auf diese Daten zugreifen kann wird vorerst verschwiegen, weiß heute sowieso keiner mehr, denn mit dem Datenschutz ist das schon so was.