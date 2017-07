Ärzte Zeitung online, 06.07.2017 1

Bayern

Starkregen beschädigt Klinikum Augsburg

AUGSBURG. Am Klinikum Augsburg sind wasserbedingte Schäden aufgetreten. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, war Starkregen die Ursache. Dieser sei am vergangenen Donnerstag durch Stellen im Dach gelangt, an denen derzeit Bauarbeiten stattfänden. Das Wasser sei in mehrere Stockwerke des Gebäudeteils A geflossen. Betroffen seien die Ambulanzen von Dermatologie, HNO-Klinik und der Medizinischen Kliniken I bis III, sowie Räume der Funktionsdiagnostik. Zahlreiche Helfer von Klinik und Feuerwehren seien im Einsatz gewesen. Die Patienten hätten weiter versorgt werden können. Unter anderem seien Patienten- und Warteräume umfunktioniert worden, um dort zu behandeln. In etwa 20 Räumen werde nun renoviert, das dauere ungefähr vier Wochen. Die Versicherung prüfe den Schaden.(cmb)