Zuwanderer stabilisieren Sozialkassen

Aus meiner Sicht werden in diesem Artikel Begriffe vermengt. Zuwanderung sollte nicht gleich mit Flüchtlingen gesetzt werden. Dass die Beiträge zu den Sozialkassen sich durch die hier lebenden EU-Ausländer an die der Einheimischen fast angeglichen haben war schon zirka ein Jahr vor der Flüchtlingskrise bekannt. Ursächlich ist hierfür war die massive Zuwanderung von osteuropäischen Akademiker (insbesondere Ärzte) nach Deutschland.Es nicht sicher bekannt wie hoch der Grad von Beschäftigen und die Höhe und Kompatibilität der Ausbildung unter den Flüchtlingen ist. Ich persönlich glaube aber nicht dass wie in diesem Artikel suggeriert wird die Flüchtlingen die Rettung für die Sozialsysteme sind, eine kontrollierte bedarfsgesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aber sehr wohl.





Ich kann kaum glauben, dass dies aktuell und in naher Zukunft aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung der Zuwanderer erfolgt.



Wenig qualifizierte, oft körperlich belastende Berufe führen schnell in Arbeitsunfähigkeit oder sogar Frühverrentung. Posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen sind auch bisweilen festzustellen.



Als Orthopäde bin ich täglich mit diesen Dingen konfrontiert. Mein Wissen ist nicht nur aus Tageszeitung, Onlinemedien und Fernsehbeiträgen.



Aber so lange die Wirtschaft kurzfristig Wachstum zeigt, können soziale Missstände ja ruhig außer Acht bleiben. Diesmal sind es die Kassen, die Mehreinnahmen und geringere Ausgaben erwarten.



Wie so oft intersssiert nur, dass Geld vorhanden ist; aber wo es herkommt, interessiert wenig.







