Ärzte und Industrie

AWMF will Kooperation offenlegen

BERLIN. Die Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und die forschende Pharmaindustrie pflegen eine enge fachliche Zusammenarbeit. Die Arbeitsgemeinschaft der Fachgesellschaften (AWMF) will die Strukturen dieser Kooperationen und daraus resultierende Interessen künftig stärker als bisher offenlegen. Darauf haben Vertreter der AWMF am Mittwoch in Berlin verwiesen. Am Donnerstag kommen Fachleute zum "Berliner Forum" zusammen, um über eine Weiterentwicklung der Empfehlungen zum Umgang mit Interessenkonflikten zu beraten.

"Wir müssen klarmachen, wofür Geld fließt", sagte AWMF-Vizepräsident Professor Wilfried Wagner. Eine höhere Förderung von Forschung und Leitlinienarbeit durch Krankenkassen und die Staatskasse forderte Dr. Wolfgang Wodarg als Vorstand von Transparency International Deutschland. (af)