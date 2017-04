Ärzte Zeitung online, 25.04.2017 1

EMA-Umzug

Berlin bewirbt sich mit Broschüre

BERLIN. Berlin macht bei der Bewerbung um den Sitz der europäischen Arzneimittelagentur EMA ernst. Eine Broschüre sei bereits erarbeitet worden, teilte der Chef der Senatskanzlei auf eine schriftliche Anfrage eines CDU-Abgeordneten mit. Zudem finden "in Berlin wie in Brüssel laufend vertrauliche Gespräche auf politischer und administrativer Ebene statt". Die European Medicines Agency muss nach dem Brexit ihren Standort in London aufgeben. In Deutschland haben außer Berlin auch Hamburg, Bonn und Frankfurt schon den Hut in den Ring geworfen. Ausländische Konkurrenz wird es natürlich auch geben: Wien, Stockholm, Dublin und Madrid sind ebenfalls daran interessiert, die EMA-Niederlassung zu bekommen. (juk)