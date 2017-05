Ärzte Zeitung online, 12.05.2017 1

Bundesgesetzblatt

Arznei-Reform ist in Kraft getreten

BERLIN. Das Arzneimittelversorgungsstärkungs-Gesetz ist am Freitag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und wird damit am Samstag – mit der Ausnahme eines Artikels – in Kraft treten. Es verlängert unter anderem das Preismoratorium für pharmazeutische Hersteller bis 2022. Verzichtet hat die Koalition in letzter Minute auf die geplante Vertraulichkeit der Erstattungsbeträge sowie auf eine Umsatzschwelle für das erste Jahr nach Zulassung eines Medikaments. Nur vage geregelt ist das Arztinformationssystem, das Ärzte besser über die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung informieren soll. (fst)

