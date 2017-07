Ärzte Zeitung online, 18.07.2017 1

Morphosys

FDA lässt Temfya gegen Schuppenflechte zu

MARTINSRIED. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat in der Nacht zum Freitag das Schuppenflechten-Medikament Temfya® (Guselkumab) zugelassen. Dem neuen Arzneimittel, das von Morphosys in Martinsried entwickelt worden ist und das vom Lizenznehmer Janssen vertrieben wird, wird Blockbuster-Qualität, also ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar, zugetraut, berichtet die FAZ. (HL)

