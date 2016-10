Ärzte Zeitung, 20.10.2016 1

Nordosten

Neue Gesundheitsministerin

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern sind abgeschlossen: Die neue Sozial- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese von der SPD ist eine Newcomerin in diesem Politikfeld.

Von Dirk Schnack

Wird Gesundheitsministerin in der neuen Landesregierung von MecklenburgVorpommern: Stefanie Drese (SPD). © Jens Büttner / dpa

SCHWERIN. Mecklenburg-Vorpommern bekommt eine neue Sozialministerin: Stefanie Drese wird Nachfolgerin von Birgit Hesse, die ins Bildungsministerium wechselt.

Dies gab Ministerpräsident Erwin Sellering (alle SPD) nach den abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Schwerin bekannt.

Die beiden Volksparteien hatten sich wie erwartet erneut auf eine große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern verständigt. Am Ressortzuschnitt für das Sozialministerium ändert sich nichts, hier bleibt die Gesundheit angesiedelt.

Die 39-jährige Drese ist Rechtsanwältin und hatte als Politikerin bislang keine Berührungspunkte zur Gesundheit.

Die gebürtige Rostockerin ist vor 13 Jahren in die SPD eingetreten und hatte nach einigen Jahren Orts- und Kreistagsarbeit den Sprung in den Landtag und dort schließlich zur stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden geschafft.

Spezialisiert im Bereich Tourismus

In dieser Funktion war sie für Rechts- und Europapolitik sowie für Agrarthemen zuständig. In ihrem Wahlkreis Bad Doberan hat sie sich hauptsächlich um Tourismus und soziale Themen gekümmert. Drese ist zum Beispiel auch in der Arbeiterwohlfahrt und in der Tafel engagiert.

Der neue Koalitionsvertrag macht ihr in der Gesundheitspolitik zwar keine konkreten Vorgaben. In der Vereinbarung kündigen die Koalitionäre aber ein Konzept zur sektorenübergreifenden Versorgungsplanung an, das sie gemeinsam mit allen Beteiligten und unter Hinzuziehung externen Sachverstandes erstellen lassen wollen.

Dabei deuten sie an, dass sie künftig auf größere Einheiten für die ambulante Versorgung setzen.

Laut Koalitionsvereinbarung sollen die "guten Erfahrungen" mit MVZ, Gesundheitszentren, Ärztehäusern und Polikliniken in das Konzept einbezogen werden.

"Die bisherigen Krankenhausstandorte spielen dabei eine zentrale Rolle", heißt in der Vereinbarung. Haus- und Fachärzte werden als "Rückgrat der ärztlichen Versorgung" bezeichnet. Sie erhalten darüber hinaus ausdrückliches Lob: "Sie leisten überall im Land hervorragende Arbeit".

Pflegekammer: Prüfung vereinbart

Neben diesen Punkten wird insbesondere der Stellenwert der Prävention und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes betont. Dieser sei "unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitswesens". "Die Koalitionspartner sind sich einig, dass dieser Bereich gesichert wird", heißt es weiter.

Ob das konkrete finanzielle Hilfe für finanzschwache Kreise bedeutet, bleibt offen. Die Kreise sind verantwortlich für den ÖGD. Offen lassen die beiden Parteien auch, wie sie sich zum Thema Pflegekammer entscheiden.

Sie kündigen lediglich an, "die Notwendigkeiten und die Voraussetzungen zur Errichtung einer Pflegekammer" unter Einbeziehung aller Akteure zu prüfen.