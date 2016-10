Ärzte Zeitung, 31.10.2016 1

Gröhe

Kampf gegen Krebs hat oberste Priorität

NEU-ISENBURG. Zum Start des Weltkrebskongresses am Montag in Paris hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) daran erinnert, dass die Krebsbekämpfung "eine globale Herausforderung ersten Ranges" sei. Aufgrund weltweit steigender Patientenzahlen sei es wichtig, "dass bei der Krebsbekämpfung auch auf internationaler Ebene ein enger Austausch stattfindet", so Gröhe.

Der Kongress läuft bis Donnerstag. Er gibt Vertretern aus Politik und Fachöffentlichkeit Raum für die Diskussion nationaler und globaler Krebsbekämpfung. (jk)