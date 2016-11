Ärzte Zeitung, 17.11.2016 1

5



Rheinland-Pfalz

Hausarzt zum Sanitätsrat ernannt

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Hausarzt Dr. Detlef Stiemert aus Speicher zum Sanitätsrat ernannt. Stiemert (64) ist seit 1984 in eigener Praxis in Speicher niedergelassen.

Er ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Trier und seit 2011 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. Ebenso gehört er der Vertreterversammlung der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sowie deren Vorstand an. Seit vielen Jahren ist er der Obmann der Bereitschaftsdienstzentralen Bitburg und Prüm und war aktiv an der Reorganisation der Bereitschaftsdienstzentralen sowie deren Überführung in die Zuständigkeit der KV Rheinland-Pfalz eingebunden. Stiemert blickt außerdem auf eine mehr als 30-jährige Tätigkeit als Notarzt für das Deutsche Rote Kreuz zurück. Über mehr als 15 Jahre war er leitender Notarzt des Kreises Bitburg/ Prüm. (aze)

Leserkommentare [1] [17.11.2016, 11:34:12] Robert Künzel Hmmmm....

Feiern solche Titulaturen etwa heutzutage wieder fröhliche Wiederauferstehung ?

Bald wird es wohl ähnlich werden wie bei unseren südlichen Nachbarn:



"Habe die Ehre, Herr (Kanzlei-,Sanitäts-,Kommerzial-...) rat" ..... ich kannte den Titel nur aus den Zeiten vor der Wende. Verliehen wurde er in Ostdeutschland meines Wissens nach an verdiente Parteimitglieder. Da gab es den SR und für ganz besondere Verdienste den OSR.Feiern solche Titulaturen etwa heutzutage wieder fröhliche Wiederauferstehung ?Bald wird es wohl ähnlich werden wie bei unseren südlichen Nachbarn:"Habe die Ehre, Herr (Kanzlei-,Sanitäts-,Kommerzial-...) rat" zum Beitrag »