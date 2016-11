Ärzte Zeitung, 18.11.2016 1

Saarland

Klinikverband ordnet seine Spitze neu

SAARBRÜCKEN. Neue Vorsitzende der Saarländischen Krankenhausgesellschaft ist Dr. Susann Breßlein. Die Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrücken wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung an die Spitze des Zusammenschlusses der 22 saarländischen Krankenhäuser gewählt. Der Wechsel an der Spitze der Klinik-Organisation erfolgt turnusgemäß alle zwei Jahre. Breßlein tritt die Nachfolge von Manfred Klein an, der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Die wichtigsten Themen blieben nach wie vor die schlechte Finanzlage der Saar-Kliniken und die stetig zunehmende Belastung des Pflegepersonals, hieß es. (kin)