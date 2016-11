Ärzte Zeitung, 22.11.2016 1

Psychiatrie

Pflegeverband lobt neues Entgeltsystem

NEU-ISENBURG. Das neue Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Leistungen stößt beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) auf positive Resonanz. "Dass man aus den vielen und folgenschweren Fehlanreizen des DRG-Systems Lehren gezogen (...) hat, lässt auf eine auch in Zukunft gute Versorgung psychisch kranker Menschen hoffen", sagt DBfK-Geschäftsführer Franz Wagner. Das PsychVVG genannte Gesetz wurde nach massiver Kritik am Pauschalierten Entgeltsystem in Psychiatrie und Psychotherapie (PEPP) entwickelt. Laut Wagner "wird nun viel davon abhängen, ob und wie die Ausgestaltung des neuen Vergütungssystems gelingt". Er sehe vor allem Chancen für eine sektorenübergreifende Versorgung. (jk)